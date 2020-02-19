Как правильно пересекать "зебру": Верховный суд разъяснил тонкости ПДД

Верховный суд принял решение, которым разъяснил правила дорожного движения относительно пересечения нерегулируемых пешеходных переходов водителями и пешеходами.

Источник: сообщение в Facebook заместителя начальника патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого

Детали: По его словам, в позиции суда изложены полезные разъяснения относительно пункта правил 18.1:

- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами с момента, когда они ступили на переход;

- водитель транспортного средства обязан своим маневром показать пешеходу, что он дает дорогу, то есть снизить скорость или вовсе остановиться;

- запрещается объезжать пешехода, находящегося на пешеходном переходе, независимо от расстояния между ним и автомобилем, а также увеличивать скорость с целью "проскочить" перед пешеходом, который уже ступил на "зебру";

- водитель должен учесть возможные маневры пешехода на пешеходном переходе. Тот может остановиться, побежать или замедлить ход. Водитель должен спрогнозировать возможное развитие ситуации и сделать все, чтобы столкновения не произошло.