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Автобус в'їхав у зупинку з людьми в Маріуполі

Середа, 19 лютого 2020, 17:54
Автобус в'їхав у зупинку з людьми в Маріуполі

У Маріуполі автобус, водію якого стало зле, в'їхав у зупинку громадського транспорту з людьми. Постраждали двоє.

Джерело: повідомлення на сайті поліції Донеччини

Деталі: ДТП сталася у середу близько 11 години ранку на вулиці Світлій. За кермом автобусу "Богдан" був 54-річний водій.

За попередньою інформацією, йому стало зле і він втратив контроль над транспортним засобом.

 

Внаслідок аварії постраждали двоє людей - чоловік та жінка, які перебували на зупинці. Їх доставлено до лікарні.

Поліція Маріуполя розпочала за цим фактом розслідування.

 

Українська правда

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Теми: ДТПМаріупольавтожертви
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