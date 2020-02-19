Автобус в'їхав у зупинку з людьми в Маріуполі
У Маріуполі автобус, водію якого стало зле, в'їхав у зупинку громадського транспорту з людьми. Постраждали двоє.
Джерело: повідомлення на сайті поліції Донеччини
Деталі: ДТП сталася у середу близько 11 години ранку на вулиці Світлій. За кермом автобусу "Богдан" був 54-річний водій.
За попередньою інформацією, йому стало зле і він втратив контроль над транспортним засобом.
Внаслідок аварії постраждали двоє людей - чоловік та жінка, які перебували на зупинці. Їх доставлено до лікарні.
Поліція Маріуполя розпочала за цим фактом розслідування.