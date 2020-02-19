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Автобус въехал в остановку с людьми в Мариуполе

Среда, 19 февраля 2020, 17:54
Автобус въехал в остановку с людьми в Мариуполе

В Мариуполе автобус, водителю которого стало плохо, въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Пострадали двое.

Источник: сообщение на сайте полиции Донецкой области

Детали: ДТП произошло в среду около 11:00 утра на улице Светлой. За рулем автобуса "Богдан" был 54-летний водитель.

По предварительной информации, ему стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.

 

В результате аварии пострадали два человека - мужчина и женщина, которые находились на остановке. Они доставлены в больницу.

Полиция Мариуполя начала по этому факту расследование.

 

Украинская правда
Темы: ДТПМариупольавтожертвы
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