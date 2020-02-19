Автобус въехал в остановку с людьми в Мариуполе

2591 просмотр
Среда, 19 февраля 2020, 18:54

В Мариуполе автобус, водителю которого стало плохо, въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Пострадали двое.

Источник: сообщение на сайте полиции Донецкой области

Детали: ДТП произошло в среду около 11:00 утра на улице Светлой. За рулем автобуса "Богдан" был 54-летний водитель.

По предварительной информации, ему стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.

 

В результате аварии пострадали два человека - мужчина и женщина, которые находились на остановке. Они доставлены в больницу.

Полиция Мариуполя начала по этому факту расследование.

 

Украинская правда
Темы: ДТП Мариуполь авто жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Устроивший смертельное ДТП в Броварах полицейский арестован на 2 месяца 19 февраля 2020, 14:15
Рейсовый автобус и фура столкнулись на Николаевщине: 18 пострадавших 19 февраля 2020, 09:46
Полицейского, который совершил смертельное ДТП в Броварах, уволили и посадили в изолятор 17 февраля 2020, 16:00
Все новости
Главные новости
Все заявленные на эвакуацию из Уханя оказались здоровыми
Коронавирус: самолет приземлился в Ухане, украинцы регистрируются на рейс
Бой 18 февраля: Возвращения тела бойца ожидают в ближайшее время – ОС
Коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать – чаще
Все новости
Общество

Коронавирус: скольких украинцев будут эвакуировать из Ухани и как долго их будут удерживать на карантине

мимими

11 теплых подарков для людей, которым всегда холодно

здоровье

Атопический дерматит (диатез) у детей и взрослых: симптомы, причины и ошибки в лечении

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!