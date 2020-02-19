Автобус въехал в остановку с людьми в Мариуполе
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Среда, 19 февраля 2020, 18:54
В Мариуполе автобус, водителю которого стало плохо, въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Пострадали двое.
Источник: сообщение на сайте полиции Донецкой области
Детали: ДТП произошло в среду около 11:00 утра на улице Светлой. За рулем автобуса "Богдан" был 54-летний водитель.
По предварительной информации, ему стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.
В результате аварии пострадали два человека - мужчина и женщина, которые находились на остановке. Они доставлены в больницу.
Полиция Мариуполя начала по этому факту расследование.
Украинская правда
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