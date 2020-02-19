У Раді готують закон про авіаперевезення, що суперечить угоді з ЄС – Климпуш-Цинцадзе

У Верховній Раді розглядають зміни до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.

Про це заявила глава комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна-Климпуш Цинцадзе ("Європейська солідарність"), повідомляє "Європейська правда".

За її словами, комітет з євроінтеграції розглядав законопроєкт, автори якого пропонують скасувати ПДВ для внутрішніх авіаційних перевезень, а це може мати негативні наслідки для інтеграції України з ЄС.

"Річ у тім, що документ суперечить прямим нормам відповідних директив ЄС, де чітко написано, що внутрішні авіаперевезення не можуть бути звільнені від оподаткування", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

На розгляд комітету був підготовлений проєкт висновку, в якому вказувалося, що відповідно до положень Директиви 2006/112/ЄС, послуги з внутрішніх перевезень авіаційним транспортом пасажирів чи вантажу не можуть звільнятись від оподаткування чи оподатковуватись на нульовою ставкою. Висновок не був підтриманий.

Водночас, варто зазначити, що дане порушення навряд призведе до торговельного конфлікту з ЄС та нових арбітражних вимог, оскільки не змінює умови торгівлі з ЄС та конкурентні умови на ринку.

Климпуш-Цинцадзе додала, що представниця Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції на засіданні комітету вказала на суперечності у законопроєкті.

"Директива, яку порушує законопроєкт, є обов`язковою для нас. Не зважаючи на це, члени комітету, за винятком двох депутатів зі мною включно, проголосували за рішення, що законопроєкт не суперечить Угоді", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Зауважимо, що ініціаторами законопроєкту є 5 депутатів від партії "Слуга народу", 1 - від "Голосу", 1 – від "Батьківщини" та 1 від "Європейської солідарності".