В Раде готовят закон об авиаперевозках, противоречащий соглашению с ЕС – Климпуш-Цинцадзе

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Среда, 19 февраля 2020, 21:47

В Верховной Раде рассматривают изменения в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Об этом заявила глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна-Климпуш Цинцадзе ("Европейская солидарность"), сообщает "Европейская правда".

По ее словам, комитет по евроинтеграции рассматривал законопроект, авторы которого предлагают отменить НДС для внутренних авиационных перевозок, а это может иметь негативные последствия для интеграции Украины с ЕС.

"Дело в том, что документ противоречит прямым нормам соответствующих директив ЕС, где четко написано, что внутренние авиаперевозки не могут быть освобождены от налогообложения", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

На рассмотрение комитета был подготовлен проект заключения, в котором указывалось, что в соответствии с положениями Директивы 2006/112/ЕС, услуги по внутренним перевозкам авиационным транспортом пассажиров или груза не могут освобождаться от налогообложения или облагаются налогом на нулевой ставке. Заключение не было поддержано.

В то же время, стоит отметить, что данное нарушение вряд приведет к торговому конфликту с ЕС и новым арбитражным требованиям, поскольку не меняет условия торговли с ЕС и конкурентные условия на рынке.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что представитель Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции на заседании комитета отметила противоречия в законопроекте.

"Директива, которую нарушает законопроект, является обязательной для нас. Несмотря на это, члены комитета, за исключением двух депутатов со мной включительно, проголосовали за решение, что законопроект не противоречит Соглашению", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, что инициаторами законопроекта являются 5 депутатов от партии "Слуга народа", 1 - от "Голоса", 1 - от "Батькивщины" и 1 от "Европейской солидарности".



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