Трамп обіцяв помилування, якщо Ассанж скаже, що Росія не ламала сервери США – The Guardian

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Середа, 19 лютого 2020, 22:13

Президент США Дональд Трамп пообіцяв помилувати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якщо він заявить про непричетність Росії до зламу серверів Демократичної партії США.

Джерело: The Guardian

Деталі: Адвокатка Ассанжа Дженіфер Робінсон заявила, що пропозицію Трампа озвучив конгресмен-республіканець Дана Рорабахер у серпні 2017 року: "Рорабахер збирався зустрітися й розповісти Ассанжу, що Трамп пропонує помилування або якусь іншу допомогу, якщо Ассанж скаже, що Росія не має жодного відношення до витоку з національного комітету Демократичної партії".

На той час Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні.

Суддя пообіцяла взяти цю інформацію до уваги під час слухань у справі Ассанжа на наступному тижні.

Що передувало: Британський суд призначив на 25 лютого 2020 року повне слухання у справі екстрадиції засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США.

Трамп неодноразово висловлювався на користь дискредитованої теорії змови, відомої як Crowdstrike, яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.

Нагадаємо:

  • Wikileaks перед президентськими виборами в США у 2016 році опублікував внутрішню переписку Національного комітету Демократичної партії США, сервери якого було зламано.
  • У США триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори.
  • Ассанж також отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.
  • Він надіслав ЗМІ близько 100 тисяч секретних документів про хід війни в Афганістані. Частина документів стосувалась розстрілу мирних мешканців.

Українська правда
Теми: Росія США Трамп суд


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