Трамп обещал помилование, если Ассанж скажет, что Россия не ломала серверы США – The Guardian
Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.
Источник: The Guardian
Детали: Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что предложение Трампа озвучил конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер в августе 2017 года: "Рорабахер собирался встретиться и рассказать Ассанжу, что Трамп предлагает помилование или какую-либо другую помощь, если Ассанж скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечке в национальном комитете Демократической партии".
В то время Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне.
Судья пообещала взять эту информацию к сведению во время слушаний по делу Ассанжа на следующей неделе.
Что предшествовало: Британский суд назначил на 25 февраля 2020 года полное слушание по делу экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
Трамп неоднократно высказывался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как Crowdstrike, которая обвиняет Украину, а не Россию, во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Напомним:
- Wikileaks перед президентскими выборами в США в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, серверы которого были взломаны.
- В США идет расследование возможного вмешательства России в выборы.
- Ассанж также получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.
- Он послал СМИ около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касалась расстрела мирных жителей.