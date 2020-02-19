Трамп обещал помилование, если Ассанж скажет, что Россия не ломала серверы США – The Guardian

Президент США Дональд Трамп пообещал помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии США.

Источник: The Guardian

Детали: Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что предложение Трампа озвучил конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер в августе 2017 года: "Рорабахер собирался встретиться и рассказать Ассанжу, что Трамп предлагает помилование или какую-либо другую помощь, если Ассанж скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечке в национальном комитете Демократической партии".

В то время Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне.

Судья пообещала взять эту информацию к сведению во время слушаний по делу Ассанжа на следующей неделе.

Что предшествовало: Британский суд назначил на 25 февраля 2020 года полное слушание по делу экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

Трамп неоднократно высказывался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как Crowdstrike, которая обвиняет Украину, а не Россию, во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним: