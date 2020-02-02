У Китаї стався спалах пташиного грипу
В провінції Хунань зафіксовано спалах смертельного пташиного грипу H5N1.
Джерело: Міністерство сільського господарства Китаю, повідомляє South China Morning Post
Дослівно: "Спалах стався на фермі у місті Шаоян. Ферма має 7850 курей, і 4500 курей померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих органів влади, було забито 17 828 голів птиці після спалаху".
Деталі: Випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зафіксовано.
Що було раніше:
- У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
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