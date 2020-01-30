ВООЗ оголосила надзвичайний стан через коронавірус

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Четвер, 30 січня 2020, 22:03

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Джерело: NPR

Пряма мова очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса: "Оголошую надзвичайний стан міжнародного значення у сфері суспільної охорони здоров'я через глобальний спалах нового коронавірусу...

Головна причина (надзвичайного стану – ред.) не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах. Ми найбільше занепокоєні тим, що вірус може потрапити в країни зі слабкою системою охорони здоров'я".

Деталі: Він також відзначив, що у такий спосіб ВООЗ намагається допомогти цим країнам.

Видання зазначає, що цей крок має сприяти активізації міжнародного фінансування.

Відповідно до процедур ВООЗ, три критерії декларації полягають у тому, що це "надзвичайна подія", що вона "становить небезпеку для здоров'я в інших державах унаслідок міжнародного поширення хвороб" і що вона "потенційно вимагає скоординованої міжнародної відповіді".

Водночас, в організації не сумніваються, що Китай зупинить його розповсюдження.

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Нагадаємо: 

  • Станом на четвер, у материковому Китаї зафіксовано 8149 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі 171 смертельних випадків.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай здоров'я


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