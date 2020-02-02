Зафіксована перша смерть від коронавірусу за межами Китаю
Перша смерть від коронавірусу за межами Китаю зафіксована на Філіппінах.
Джерело: ВООЗ в Twitter
Дослівно: "44-річний чоловік був другою людиною на Філіппінах, у якого діагностували новий коронавірус 2019 nCoV. Він помер 1 лютого 2020 року".
Деталі: У чоловіка спостерігалися лихоманка, кашель і біль у горлі, після чого він був госпіталізований.
Що було раніше:
- У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
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