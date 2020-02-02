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"Нафтогаз": продавати собак і хом'яків не треба, зверніться по субсидію

Неділя, 2 лютого 2020, 11:20
Нафтогаз: продавати собак і хом'яків не треба, зверніться по субсидію

У НАК "Нафтогаз України" нагадали, що родини, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію.

Джерело: НАК "Нафтогаз України" у Facebook

Дослівно: "В держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму.

Споживачі, які сумлінно сплачують за газ, і деякі наші контрагенти з-за кордону подбали, щоб ці гроші у держави були. Ну і ми трохи".

"Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом".

Деталі: У "Нафтогазі" зазначили, що сайт про субсидії teplo.gov.ua не працює і порадили звертатися до сайту Мінсоцполітики.

Що передувало: Член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата. 

Українська правда

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Теми: НафтогазСлуга народускандалсубсидіїпенсії
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