Ліга Чемпіонів. Аталанта розгромила Валенсію, Лейпциг в Лондоні переграв Тоттенгем

Італійська Аталанта у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів з рахунком 4:1 розгромила іспанську Валенсію. Поєдинок пройшов у середу, 19 лютого на стадіоні Сан-Сіро.

На 16-й хвилині матчу італійці відкрили рахунок. Після пасу Алехандро Гомеса Ханс Хатенбур зіграв на випередження і вивів свою команду вперед. На 42-й хвилині рахунок став 2:0. Класний удар з лінії штрафного у верхній кут воріт вийшов в Йосипа Ілічича. У Валенсії також було кілька моментів у першому таймі і навіть влучання в штангу.

У другому таймі обидві команди видали видовищний футбол з великою кількістю гольових моментів. На 57-й хвилині після сильного удару Роне Фройлера рахунок став 3:0. У Валенсії знову був шанс забити гол, але Максі Гомес з кількох метрів не зумів переграти воротаря Аталанти.

На 63-й хвилині Хатенбур оформив дубль, пробивши з кута воротарського майданчика - 4:0. Через три хвилини гості один гол відквитали, після удару з метрів 19-ти від Дениса Черишева - 4:1. До закінчення матчу обидві команди мали нагоди забити ще пару-трійку голів, але рахунок залишився незмінним. Українець Руслан Малиновський вийшов в цій грі на заміну на 81-й хвилині замість Гомеса.

В іншому матчі дня Тоттенгем в Лондоні поступився з мінімальним рахунком німецькому Лейпцигу. Гості переграли "шпор" в першій половині матчу і лише вдала гра воротаря лондонців Уго Льоріса не дозволила гравцям Лейпцига відзначитися ще в стартові 45-ть хвилин. Єдиний гол в цій зустрічі був забитий з пенальті на 57-й хвилині, яке реалізував Тімо Вернер.

У другому таймі Льоріс ще кілька разів рятував свою команду від голу. Мав шанс і Тоттенгем на порятунок в цій зустрічі, але цього разу вдало зіграв воротар гостей Петер Гулачі.