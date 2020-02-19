Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лига Чемпионов. Аталанта разгромила Валенсию, Лейпциг в Лондоне переиграл Тоттенхэм

Среда, 19 февраля 2020, 23:06

Итальянская Аталанта в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 4:1 разгромила испанскую Валенсию. Поединок прошел в среду, 19 февраля на стадионе Сан-Сиро.

На 16-й минуте матча итальянцы открыли счет. После паса Алехандро Гомеса Ханс Хатенбур сыграл на опережение и вывел свою команду вперед. На 42-й минуте счет стал 2:0. Классный удар с линии штрафной в верхний угол ворот вышел в Йосипа Иличича. В Валенсии также было несколько моментов в первом тайме и даже попадание в штангу.

Во втором тайме обе команды выдали зрелищный футбол с большим количеством голевых моментов. На 57-й минуте после сильного удара Рон Фройлера счет стал 3:0. В Валенсии снова был шанс забить гол, но Макси Гомес с нескольких метров не сумел переиграть вратаря Аталанты.

На 63-й минуте Хатенбур оформил дубль, пробив с угла вратарской площадки - 4:0. Через три минуты гости один гол отыграли, после удара метров с 19-ти от Черышева - 4:1. До окончания матча обе команды имели возможности забить еще пару-тройку голов, но счет остался неизменным. Украинец Руслан Малиновский вышел в этой игре на замену на 81-й минуте вместо Гомеса.

В другом матче дня Тоттенхэм в Лондоне уступил с минимальным счетом немецкому Лейпцигу. Гости обыграли "шпор" в первой половине матча и лишь удачная игра вратаря лондонцев Уго Льориса не позволила игрокам Лейпцига отличиться еще в стартовые 45 минут. Единственный гол в этой встрече был забит с пенальти на 57-й минуте, которое реализовал Тимо Вернер.

Во втором тайме Льорис еще несколько раз спасал свою команду от гола. Имел шанс и Тоттенхэм на спасение в этой встрече, но на этот раз удачно сыграл вратарь гостей Петер Гулачи.

Украинская правда
Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: