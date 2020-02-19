Кличко обіцяє добудувати Шулявський шляхопровід до початку літа
Мер столиці Віталій Кличко сподівається добудувати Шулявський шляхопровід до початку літа. Водночас він зазначає, що досі не вирішена проблема із демонтажем п’ятого цеху заводу "Більшовик".
Джерело: пресслужба КМДА
Пряма мова: "Головна проблема у добудові Шулявського шляхопроводу – п’ятий цех заводу "Більшовик". Він давно не працює, напівзруйнований. І там сьогодні продають секонд-хенд. Сам завод "Більшовик" винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю."
Деталі: За словами очільника столиці, Фонд держмайна пропонує придбати цей цех місту за 700 мільйонів. Кличко називає таку пропозицію – "пограбуванням мешканців Києва".
"Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?!", – додав мер. Він також закликав киян тиснути на структуру, якщо Фонд не передасть цех на баланс міста.
Нагадаємо:
- 27 грудня Шулявський шляхопровід за допомогою вантажівок випробували міцність – під мостом у цей час стояв мер Києва Віталій Кличко.