Кличко обіцяє добудувати Шулявський шляхопровід до початку літа

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Четвер, 20 лютого 2020, 00:35

Мер столиці Віталій Кличко сподівається добудувати Шулявський шляхопровід до початку літа. Водночас він зазначає, що досі не вирішена проблема із демонтажем п’ятого цеху заводу "Більшовик". 

Джерело: пресслужба КМДА

Пряма мова: "Головна проблема у добудові Шулявського шляхопроводу – п’ятий цех заводу "Більшовик". Він давно не працює, напівзруйнований. І там сьогодні продають секонд-хенд. Сам завод "Більшовик" винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю."

Деталі: За словами очільника столиці, Фонд держмайна пропонує придбати цей цех місту за 700 мільйонів. Кличко називає таку пропозицію – "пограбуванням мешканців Києва". 

"Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?!", – додав мер. Він також закликав киян тиснути на структуру, якщо Фонд не передасть цех на баланс міста. 

Нагадаємо:

  • 27 грудня Шулявський шляхопровід за допомогою вантажівок випробували міцність – під мостом у цей час стояв мер Києва Віталій Кличко.

Українська правда
Теми: Київ Віталій Кличко будівництво


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