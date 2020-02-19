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Кличко обещает достроить Шулявский путепровод до начала лета

Среда, 19 февраля 2020, 23:35
Кличко обещает достроить Шулявский путепровод до начала лета

Мэр столицы Виталий Кличко надеется достроить Шулявский путепровод до начала лета. В то же время он отмечает, что до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода "Большевик".

Источник: пресс-служба КГГА

Прямая речь: "Главная проблема в достройке Шулявского путепровода - пятый цех завода "Большевик". Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод "Большевик" должен городу больше 200 миллионов уплаты за землю."

Детали: По словам главы столицы, Фонд госимущества предлагает приобрести этот цех городу за 700 миллионов. Кличко называет такое предложение – "ограблением жителей Киева".

"Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги ?!", – добавил мэр. Он также призвал киевлян давить на структуру, если Фонд не передаст цех на баланс города.

Напомним:

  • 27 декабря Шулявский путепровод с помощью грузовиков испытали на прочность – под мостом в это время стоял мэр Киева Виталий Кличко.

Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличкостроительство
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