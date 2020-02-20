Стрілянина в Німеччині: є загиблі

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Четвер, 20 лютого 2020, 01:45
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За попередньою інформацією, 8 людей загинули внаслідок стрілянини у німецькому місті Ханау. 

Джерело: Bild, BBC

Деталі: За повідомленням місцевих ЗМІ, вбиті були 8 осіб, ще 5 отримали поранення. 

 
Декілька людей загинули внаслідок стрілянини у німецькому місті Ханау. 
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Зазначається, що зловмисник відкрив вогонь по кальянній у центрі міста. 

Також є повідомлення про ще одну стрілянину в іншій кальянній, що знаходиться в іншій частині міста. 

Влада міста вже заявила, що ймовірні злочинці зникли з місця події та перебувають на волі.

Українська правда
Теми: Німеччина кримінал


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