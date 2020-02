Стрілянина в Німеччині: є загиблі

За попередньою інформацією, 8 людей загинули внаслідок стрілянини у німецькому місті Ханау.

Джерело: Bild, BBC

Деталі: За повідомленням місцевих ЗМІ, вбиті були 8 осіб, ще 5 отримали поранення.

Зазначається, що зловмисник відкрив вогонь по кальянній у центрі міста.

Також є повідомлення про ще одну стрілянину в іншій кальянній, що знаходиться в іншій частині міста.

UPDATE: Gunman who opened fire in two shisha bars in the German city of #Hanau has been apprehended by police, he shot and killed 8 people and wounded 5 more critically.

(credit @xbenedict5 ) pic.twitter.com/zHzU4NpOsQ