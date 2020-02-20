Стрілянина в Німеччині: є загиблі
Четвер, 20 лютого 2020, 00:45
За попередньою інформацією, 8 людей загинули внаслідок стрілянини у німецькому місті Ханау.
Деталі: За повідомленням місцевих ЗМІ, вбиті були 8 осіб, ще 5 отримали поранення.
Зазначається, що зловмисник відкрив вогонь по кальянній у центрі міста.
Також є повідомлення про ще одну стрілянину в іншій кальянній, що знаходиться в іншій частині міста.
UPDATE: Gunman who opened fire in two shisha bars in the German city of #Hanau has been apprehended by police, he shot and killed 8 people and wounded 5 more critically.— News_Executive (@News_Executive) February 19, 2020
(credit @xbenedict5 ) pic.twitter.com/zHzU4NpOsQ
Влада міста вже заявила, що ймовірні злочинці зникли з місця події та перебувають на волі.
Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL— 🦁 de wilde leeuw 🦁🇳🇱 ⚡ (@wilde_westenNL) February 19, 2020
Українська правда