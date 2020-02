Стрельба в Германии: есть погибшие

По предварительной информации, 8 человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау.

Источник: Bild, BBC

Детали: По сообщениям местных СМИ, еще 5 людей получили ранения.

Отмечается, что злоумышленник открыл огонь по кальянной в центре города.

Также есть сообщения о еще одной стрельбе в кальянной, что находится в другой части города.

UPDATE: Gunman who opened fire in two shisha bars in the German city of #Hanau has been apprehended by police, he shot and killed 8 people and wounded 5 more critically.

