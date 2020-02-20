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Сенцов у річницю розстрілів Майдану: Нам знову пропонують домовитися з убивцями

Четвер, 20 лютого 2020, 07:28
Сенцов у річницю розстрілів Майдану: Нам знову пропонують домовитися з убивцями

Колишній політв’язень Росії, кримський режисер Олег Сенцов вважає, що президент Володимир Зеленський, шукаючи миру, пропонує домовлятися з убивцями.

Джерело: Facebook-сторінка Сенцова

Пряма мова: "Цей день не можливо забути. Як неможливо пробачити Януковича, його спільників та вбивць-беркутівців.

Коли наступного дня після розстрілу людей на Майдані його так звані лідери вийшли утрьох на віче та сказали, що вони домовилися з Яником, їх зустріли крики "Ганьба!" А Парасюк, вистрибнувши на сцену, озвучив нашу загальну вимогу: "Ніяких перемовин з вбивцями! Тільки відставка!" І Янукович втік.

На руках у Путіна набагато більше української крові. Але після майже шести років війни ми маємо ситуацію, коли нам знову пропонують домовитися з вбивцями. Легалізувати ставлеників окупантів, патрулювати спільно з ними кордон, дати воду в Крим тощо.

Хтось не розуміє, чим наступ відрізняється від провокації та хто його почав.

Навряд в Україні знайдеться людина, яка хоче воювати вічно. Ми усі прагнемо миру, але не ціною віддачі всього, за що ми боролися ці шість років. Ми хочемо миру, але тільки після нашої перемоги!".

"Українська правда" у Threads

Теми: СенцовМайданЗеленськийПутін
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