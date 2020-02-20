Сенцов в годовщину расстрелов Майдана: Нам снова предлагают договориться с убийцами

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Четверг, 20 февраля 2020, 08:28

Бывший политзаключенный России, крымский режиссер Олег Сенцов считает, что президент Владимир Зеленский в поисках мира предлагает договариваться с убийцами.

Источник: Facebook-страница Сенцова

Прямая речь: "Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц-беркутовцев.

Когда на следующий день после расстрела людей на Майдане его так называемые лидеры вышли втроем на вече и сказали, что они договорились с Яныком, их встретили крики "Ганьба!" А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил наше общее требование: "Никаких переговоров с убийцами! Только отставка" И Янукович сбежал.

На руках у Путина гораздо больше украинской крови. Но после почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и тому подобное.

Кто-то не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал.

Вряд ли в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все хотим мира, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!".

Темы: Сенцов Майдан Зеленский Путин


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