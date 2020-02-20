Прикордонники скрутили "дипломата", який намагався провезти три валізи цигарок

На прикордонному пункті пропуску "Тиса" співробітник посольства Латвійської республіки в Україні, прикриваючись дипломатичним імунітетом, намагався провезти в Угорщину кілька тисяч пачок цигарок.

Джерело: пресслужба ДПСУ, facebook посольства Латвійської республіки в Україні

Деталі: Прикордонники повідомили, що чоловік з двома пасажирами їхав в Угорщину позашляховиком "Тойота Ленд Крузер 200" 2017 року випуску з дипломатичними номерами. Він надав посвідчення почесного консула однієї з балтійських країн невстановленого зразка та, прикриваючись дипломатичним імунітетом, відмовлявся надавати автомобіль для огляду.

Щоб здійснити прикордонний контроль, охоронцям кордону довелося застосувати фізичну силу та спецзасоби.

З'ясувалось, що він перевозив 6550 пачок сигарет.

Своїми діями представник консульської установи майже на 6 годин заблокував смугу руху пункту пропуску.

У діях чоловіка вбачаються ознаки двох кримінальних злочинів – підробки документів та незаконного перевезення з метою збуту підакцизних товарів. Також він звинувачується у адмінправопорушенні – злісній непокорі прикордонникам.

За даними місцевих ЗМІ, прикордонники затримали почесного консула Латвійської Республіки у місті Ужгород та Закарпатській області Юрія Ігнатка.

На цю посаду він був призначений у липні 2019 року.