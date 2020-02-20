На пограничном пункте пропуска "Тиса" почетный консул Латвийской Республики, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, пытался провезти в Венгрию несколько тысяч пачек сигарет.

Источник: пресс-служба ГПСУ, facebook посольства Латвийской республики в Украине

Детали: Пограничники сообщили, что мужчина с двумя пассажирами ехал в Венгрию на внедорожнике "Тойота Ленд Крузер 200" 2017 выпуска с дипломатическими номерами. Он предоставил удостоверение почетного консула одной из балтийских стран неустановленного образца и, прикрываясь иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра.

Чтобы осуществить пограничный контроль, охранникам границы пришлось применить физическую силу и спецсредства.

Выяснилось, что он перевозил 6550 пачек сигарет.

Своими действиями представитель консульского учреждения почти на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска.

В действиях мужчины усматриваются признаки двух уголовных преступлений – подделки документов и незаконной перевозки с целью сбыта подакцизных товаров. Также он обвиняется в административном правонарушении – злостном неповиновении пограничникам.

По данным местных СМИ, пограничники задержали почетного консула Латвийской Республики в городе Ужгород и Закарпатской области Юрия Игнатко.

На эту должность он был назначен в июле 2019 года.