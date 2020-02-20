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Український літак не зміг евакуювати казахстанку через температуру – МОЗ Казахстану

Четвер, 20 лютого 2020, 10:19
Український літак не зміг евакуювати казахстанку через температуру – МОЗ Казахстану

Міністерство охорони здоров’я Казахстану заявляє, що китайська влада не пустила казахстанку на український борт для евакуації з Уханю через високу температуру.

Джерело: Інтерфакс-Казахстан з посиланням на главу МОЗ Казахстану Елжана Біртанова

Пряма мова: "Попередньо було заявлено два наших громадянина. Але це стандартна процедура, в карантинних зонах для перешкоджання поширенню інфекції в інші регіони, країни, абсолютно правильно робить китайська влада, що людей з температурою не випускають для того, щоб захистити інших. Тому наша громадянка залишилася там".

Деталі: За його словами, український борт доставив в Алмати тільки одну громадянку Казахстану.

Біртанов заявив, що жінку, яка залишилася в Китаї, помістять під нагляд лікарів, а Казахстан буде стежити за цією ситуацією. Поки що у них немає інформації, захворіла вона чи ні.

"Українська правда" в Threads

Теми: КазахстанУкраїнакоронавірус
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