Украинский самолет не смог эвакуировать казашку из-за температуры – Минздрав Казахстана

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Четверг, 20 февраля 2020, 11:19

Минздрав Казахстана заявляет, что китайские власти не пустили казашку на украинский борт для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры.

Источник: Интерфакс-Казахстан со ссылкой на главу Минздрава Казахстана Елжана Биртанова

Прямая речь: "Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура, в карантинных зонах для препятствия распространению инфекции в другие регионы, страны, совершенно правильно делают китайские власти, температурящих лиц не выпускают для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там".

Детали: По его словам, украинский борт доставил в Алматы только одну гражданку Казахстана.

Биртанов заявил, что женщину, которая осталась в Китае, поместят под наблюдение врачей, а Казахстан будет следить за этой ситуацией. Пока что у них нет информации, заболела она или нет.

Темы: Казахстан Украина коронавирус


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