Минздрав Казахстана заявляет, что китайские власти не пустили казахстанку на украинский борт для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры.

Источник: Интерфакс-Казахстан со ссылкой на главу Минздрава Казахстана Елжана Биртанова

Прямая речь: "Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура, в карантинных зонах для препятствия распространению инфекции в другие регионы, страны, совершенно правильно делают китайские власти, температурящих лиц не выпускают для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там".

Детали: По его словам, украинский борт доставил в Алматы только одну гражданку Казахстана.

Биртанов заявил, что женщину, которая осталась в Китае, поместят под наблюдение врачей, а Казахстан будет следить за этой ситуацией. Пока что у них нет информации, заболела она или нет.