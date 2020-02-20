Через акції до річниці Майдану силовики посилено охороняють центр Києва

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Четвер, 20 лютого 2020, 11:30

Протягом дня 20 лютого правоохоронці у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком у центрі Києва.

Джерело: начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко, якого цитує відділ комунікації поліції Києва

Пряма мова: "Усі сьогоднішні акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Аби забезпечити мирне проведення запланованих акцій та не допустити порушень громадського порядку, ми залучаємо достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки".

Деталі: Напередодні до Київської міської державної адміністрації надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центральній частині міста, тож завдання правоохоронців – забезпечити порядок і безпеку всіх учасників.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо: Цими днями в Україні згадують жертв розстрілів на Майдані. У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати "Небесною сотнею". Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.

Українська правда
Теми: Майдан Київ поліція акції


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