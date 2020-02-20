Из-за акций к годовщине Майдана силовики усиленно охраняют центр Киева

В течение дня 20 февраля правоохранители в усиленном режиме следят за правопорядком в центре Киева.

Источник: начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, которого цитирует отдел коммуникации полиции Киева

Прямая речь: "Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций и не допустить нарушений общественного порядка, мы привлекаем достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки".

Детали: Накануне в Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центральной части города, поэтому задача правоохранителей - обеспечить порядок и безопасность всех участников.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Напомним: На днях в Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане. В период с 18 по 20 февраля 2014 в центре Киева погибли более ста человек, більше всего - 20 февраля. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть "Небесной сотней". Среди погибших были и более десятка силовиков.