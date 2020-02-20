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Зеленський з дружиною запалив лампадки на згадку про Небесну Сотню

Четвер, 20 лютого 2020, 10:35
Зеленський з дружиною запалив лампадки на згадку про Небесну Сотню

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Джерело: пресслужба президента, сайт Київської міської адміністрації

Дослівно: "Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві. Пролунали поминальні дзвони". 

 
Фото ОПУ

Деталі: За даними КМДА, 20 лютого заплановані офіційні заходи до Дня Героїв Небесної Сотні на Алеї Героїв Небесної Сотні. 

 
Фото ОПУ

Окрім того, о 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться мистецький громадсько-політичний захід "Майдан. Територія Свободи".

20 лютого обмежать проведення розважальних заходів, спортивних змагань та внесуть відповідні зміни до програм теле- і радіопередач комунальних засобів масової інформації.

Також до 20 серпня триватиме виставковий проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних" на Майдані Незалежності.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМайдан
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