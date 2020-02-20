Зеленский с женой зажег лампадки в память о Небесной сотне

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Четверг, 20 февраля 2020, 11:35

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни.

Источник: пресс-служба президента, сайт Киевской городской администрации

Дословно: "Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола". 

 
Фото ОПУ

Детали: По данным КГГА, 20 февраля запланированы официальные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни. 

 
Фото ОПУ

Кроме того, в 18:00 на Майдане Независимости состоится художественное общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы". 

20 февраля ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесут соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.

Также до 20 августа продлится выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Век несокрушимых" на Майдане Независимости.

Украинская правда
Темы: Зеленский Майдан


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