П'ятниця погодою не здивує, але неділя принесе ускладнення

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Четвер, 20 лютого 2020, 12:04

У п’ятницю, 21 лютого, опади очікуються на Заході та у східних регіонах, на решті території України – сухо, температура протягом доби від 3 морозу до 8 тепла.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У п’ятницю опади ймовірні у західних областях та на Сході, окрім Харківської області. На решті території суттєвих опадів не очікується.

Вітер південно-західний, на Півдні та Сході України - східний. Невеликий, максимум помірний.

Атмосферне поле над Україною - переважно антициклональне (окрім Заходу), вітер - не сильний, виникатимуть місцями тумани, які погіршуватимуть видимість, та паморозь.

За даними синоптика, температура повітря найближчої ночі від 3 тепла до 3 морозу, завтра вдень +4+8 градусів, у східних областях +1+4 градуси.

У Києві п`ятниця очікується з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимум - якась мряка, вночі близько нуля, вдень +5 градусів.

Водночас, за словами Діденко, в неділю, 23-го лютого, в Україну прийдуть атмосферні фронти, які принесуть ускладнення погоди – опади та сильний вітер.

Теми: погода


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