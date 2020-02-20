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П'ятниця погодою не здивує, але неділя принесе ускладнення

Четвер, 20 лютого 2020, 11:04
П'ятниця погодою не здивує, але неділя принесе ускладнення

У п`ятницю, 21 лютого, опади очікуються на Заході та у східних регіонах, на решті території України – сухо, температура протягом доби від 3 морозу до 8 тепла.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У п’ятницю опади ймовірні у західних областях та на Сході, окрім Харківської області. На решті території суттєвих опадів не очікується.

Вітер південно-західний, на Півдні та Сході України – східний. Невеликий, максимум помірний.

Атмосферне поле над Україною – переважно антициклональне (окрім Заходу), вітер – не сильний, виникатимуть місцями тумани, які погіршуватимуть видимість, та паморозь.

За даними синоптика, температура повітря найближчої ночі від 3 тепла до 3 морозу, завтра вдень +4+8 градусів, у східних областях +1+4 градуси.

 

У Києві п`ятниця очікується з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимум – якась мряка, вночі близько нуля, вдень +5 градусів.

Водночас, за словами Діденко, в неділю, 23-го лютого, в Україну прийдуть атмосферні фронти, які принесуть ускладнення погоди – опади та сильний вітер.

Українська правда
Теми: погода
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