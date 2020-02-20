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Пятница погодой не удивит, но воскресенье принесет осложнения

Четверг, 20 февраля 2020, 11:04
Пятница погодой не удивит, но воскресенье принесет осложнения

В пятницу, 21 февраля, осадки ожидаются на Западе и в восточных регионах, на остальной территории Украины – сухо, температура ночью от 3 мороза до 8 тепла.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В пятницу осадки вероятны в западных областях и на Востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, на юге и востоке Украины – восточный. Небольшой, максимум умеренный.

Атмосферное поле над Украиной – преимущественно антициклональное (кроме Запада), ветер - не сильный, могут возникнуть местами туманы, которые будут ухудшать видимость, и изморозь.

По данным синоптика, температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 3 мороза, завтра днем ​​+4 +8 градусов, в восточных областях +1 +4 градуса.

 

В Киеве пятница ожидается с переменной облачностью, без существенных осадков, максимум – изморось, ночью около нуля, днем ​​+5 градусов.

Однако, по словам Диденко, в воскресенье, 23-го февраля, в Украину придут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды – осадки и сильный ветер.

Украинская правда
Темы: погода
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