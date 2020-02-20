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Відомий футболіст подає в суд на Київгаз за безглузду платіжку

Четвер, 20 лютого 2020, 12:08
Відомий футболіст подає в суд на Київгаз за безглузду платіжку

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський отримав платіжку за газ на 700 гривень, хоча вже кілька років відрізаний від газопостачання.

Джерело: пост футболіста у Facebook

Деталі: За його словами, за квитанцією він повинен сплатити "Київгазу" 706 гривень 71 копійку.

У той же час, стверджує екс-голкіпер, ще в 2016 році він відключив свою квартиру від газопостачання і з тих пір послугою не користується.

Причиною тому став вибух газу в будинку, де він живе, і необхідність подальшої заміни труб. Шовковський вирішив, що простіше просто відмовитися від сервісу.

Пряма мова: "І ось, десь з липня місяця 2016 року газ в мою квартиру більше не надходить і газовий лічильник, мною встановлений, завмер назавжди. Але не завмерло нарахування за газ!!! За тарифом (без лічильника). Принципово буду судитися!!!"

 

Українська правда

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Теми: газфутболКиївсуд
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