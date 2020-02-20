Известный футболист подает в суд на Киевгаз за нелепую платежку

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Четверг, 20 февраля 2020, 13:08

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский получил платежку за газ на 700 гривен, хотя уже несколько лет отрезан от газоснабжения.

Источник: пост футболиста в Facebook

Детали: По его словам, по квитанции он должен уплатить "Киевгазу" 706 гривен 71 копейку.

В то же время, утверждает экс-голкипер, еще в 2016 году он отключил свою квартиру от газоснабжения и с тех пор услугой не пользуется.

Причиной тому стал взрыв газа в доме, где он живет, и необходимость последующей замены труб. Шовковский решил, что проще просто отказаться от сервиса.

Прямая речь: "И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счётчик, мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ!!! По тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться!!!"

 

Украинская правда
Темы: газ футбол Киев суд


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