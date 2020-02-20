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Україна і Туреччина домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами

Четвер, 20 лютого 2020, 13:42

Україна і Туреччина 20 лютого домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства України в Туреччині.

"В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україна прагне домовитися з Анкарою про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини за ID-паспортом.

Теми: Туреччинаавіа
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