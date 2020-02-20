Україна і Туреччина домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами

Україна і Туреччина 20 лютого домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства України в Туреччині.

"В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами", - сказано в повідомленні.

В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами pic.twitter.com/L0nmPqapWC — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020

Нагадаємо, Україна прагне домовитися з Анкарою про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини за ID-паспортом.