Україна і Туреччина домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами
Україна і Туреччина 20 лютого домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства України в Туреччині.
"В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами", - сказано в повідомленні.
В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами pic.twitter.com/L0nmPqapWC— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020
Нагадаємо, Україна прагне домовитися з Анкарою про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини за ID-паспортом.