Україна і Туреччина домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами

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Четвер, 20 лютого 2020, 14:42

Україна і Туреччина 20 лютого домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства України в Туреччині.

"В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україна прагне домовитися з Анкарою про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини за ID-паспортом.

Теми: Туреччина авіа


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