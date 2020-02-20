Украина и Турция договорились увеличить частоту авиасообщения между странами

Украина и Турция 20 февраля договорились увеличить частоту авиасообщения между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщения между странами", – говорится в сообщении.

В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами pic.twitter.com/L0nmPqapWC — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020

Напомним, Украина стремится договориться с Анкарой о разрешении для украинцев путешествовать в Турцию по ID-паспорту.