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Украина и Турция договорились увеличить частоту авиасообщения между странами

Четверг, 20 февраля 2020, 13:42

Украина и Турция 20 февраля договорились увеличить частоту авиасообщения между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщения между странами", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина стремится договориться с Анкарой о разрешении для украинцев путешествовать в Турцию по ID-паспорту.

Темы: Турцияавиа
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