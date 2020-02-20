США повернули Україні картину Гудро, вкрадену нацистами у 1943 році

До Київського музею Ханенків повернеться картина П'єра Луї Гудро "Закохана пара", яка була викрадена нацистами під час Другої світової війни і протягом 70 років вважалась зниклою.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Українські дипломати разом зі співробітниками Київського національного музею Ханенків домагалися повернення викраденої картини П'єра Луї Гудро "Закохана пара"впродовж семи років. Для цього музею довелося надати докази, що ця робота справді знаходилася в музеї.

Співробітникам пощастило, адже окрім записів в інвентарних книгах, музей мав фотографію, на якій видно, де саме експонувалася картина.

Робота Гудро потрапила до музею у 1925-му і була викрадена з музею нацистами під час відступу 1943 році. Після закінчення війни у серпні 1948-го спеціальний радянський комітет включив картину до переліку зниклих.

Про картину не було жодних відомостей впродовж майже 70-ти років, аж поки у січні 2013-го року вона не була виставлена як лот аукціону в Нью-Йорку. У повідомленні перед аукціоном відзначалась, що картина до цього часу зберігалась у приватній колекції в Лондоні, а пізніше у приватній колекції у Массачусетсі.

Під час церемонії передачі картини Україні, 19 лютого 2020 року Голос Америки

19 лютого заступник керівника офісу ФБР в Нью-Йорку Білл Гейл особисто передав картину міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку.

Гейл відмовився назвати журналістам прізвища колекціонерів, лише зазначив, що після того, як вони дізналися про те, що картина була вкрадена, добровільно погодилися повернути роботу законним власникам.

Він також розповів, що викраденими картинами та їхнім поверненням в ФБР займається спеціальний департамент. Його агенти мають дуже тісні зв’язки з провідними аукціонами світу та активно з ними співпрацюють.

Картина вже знаходиться в Постійному представництві Україні і ООН, де вона буде доти, доки дипломати не отримають усі необхідні для ввозу картини дозволи.

Тим часом в Київському національному музеї Ханенків планують розмістити картину на тому самому місці, де вона знаходилася до викрадення в 1943-му.

Нагадаємо: Минулого року США повернули Україні картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка у часи Другої світової війни була викрадена з Дніпропетровського художнього музею