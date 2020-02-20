США вернули Украине картину Гудро, украденную нацистами в 1943 году

В Киевский музей Ханенко вернется картина Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара", которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны и в течение 70 лет считалась пропавшей.

Источник: Голос Америки

Детали: Украинские дипломаты вместе с сотрудниками Киевского национального музея Ханенко добивались возвращения похищенной картины Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара" на протяжении семи лет. Для этого музею пришлось предоставить доказательства, что эта работа действительно находилась в музее.

Сотрудникам повезло, ведь кроме записей в инвентарных книгах, у музея нашлась фотография, на которой видно, где именно экспонировалась картина.

Работа Гудро попала в музей в 1925-м и была похищена из музея нацистами во время отступления 1943 году. После окончания войны в августе 1948-го специальный советский комитет включил картину в перечень пропавших.

О картине не было никаких сведений в течение почти 70 лет, пока в январе 2013-го года она не была выставлена в качестве лота на аукционе в Нью-Йорке. В сообщении перед аукционом отмечалась, что картина до сих пор хранилась в частной коллекции в Лондоне, а позже в частной коллекции в Массачусетсе.

Во время церемонии передачи картины Украины, 19 февраля 2020 Голос америки

19 февраля заместитель руководителя офиса ФБР в Нью-Йорке Билл Гейл лично передал картину министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

Гейл отказался назвать журналистам фамилии коллекционеров, лишь отметил, что после того, как они узнали о том, что картина была украдена, добровольно согласились вернуть работу законным владельцам.

Он также рассказал, что похищенными картинами и их возвращением в ФБР занимается специальный департамент. Его агенты имеют очень тесные связи с ведущими аукционами мира и активно с ними сотрудничают.

Картина уже находится в Постоянном представительстве Украины и ООН, где она будет до тех пор, пока дипломаты не получат все необходимые для ввоза картины разрешения.

Между тем в Киевском национальном музее Ханенко планируют разместить картину на том же месте, где она находилась до похищения в 1943 году.

Напомним: В прошлом году США вернули Украине картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была похищена из Днепропетровского художественного музея