У представництві президента в Криму обіцяють за рік розробити стратегію деокупації півострова

У найближчі півроку-рік робоча група за участю основних зацікавлених сторін працюватиме над створенням стратегії деокупації Криму

Джерело: заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова: "Справді, варто сказати, що так, стратегії, про яку ми неодноразово говорили, досі немає. І ті дії, які були останні шість років і зараз, є дуже часто все-таки досі не узгодженими.

У найближчі півроку, можливо, рік ми займатимемося на базі одного з державних органів влади, найімовірніше, це буде при Раді національної безпеки та оборони України. (Буде створена, - ред.) робоча група для того, щоб виробити таку стратегію, куди будуть залучені, звісно, основні стейкхолдери (зацікавлені сторони, – ред.)".