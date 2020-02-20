В представительстве президента в Крыму обещают за год разработать стратегию деоккупации полуострова

947 просмотров
Четверг, 20 февраля 2020, 16:10

В ближайшие полгода-год рабочая группа с участием основных заинтересованных сторон работать над созданием стратегии деоккупации Крыму

Источник: заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Действительно, стоит сказать, что да, стратегии, о которой мы неоднократно говорили, до сих пор нет. И те действия, которые были последние шесть лет и сейчас, очень часто все-таки до сих пор не согласованными.

В ближайшие полгода, может быть, год мы будем заниматься на базе одного из государственных органов власти, скорее всего, это будет при Совете национальной безопасности и обороны Украины. (Будет создана, - ред.) рабочая группа для того, чтобы выработать такую ​​стратегию, куда будут привлечены, конечно, основные стейкхолдеры (заинтересованные стороны, – ред.)".

Украинская правда
Темы: Крым оккупация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Польские журналисты высказались в поддержку телеканала ATR 20 февраля 2020, 03:40
Политзаключенный Кремля Алексей Стогний вышел на свободу 19 февраля 2020, 19:42
Путин дал статус "ветеранов" бывшим украинским военным в оккупированном Крыму 19 февраля 2020, 15:23
Все новости
Главные новости
Депутаты поселка, куда везут украинцев из Китая, обратились к Зеленскому
В правительстве сказали, что произойдет, если кто-то из эвакуированных заболеет
Руководитель ГБР выступает за отмену закона об амнистии участников Майдана
Протесты в Новых Санжарах: власти успокаивают людей, в облсовете ждут руководство МОЗа
Все новости
советы

8 песен, которые точно не стоит включать во время секса

исследование

Крах "теории лжи". Наша мимика ничего не говорит об эмоциях

мнение

Почему секс втроем подходит не всем – объясняют эксперты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів