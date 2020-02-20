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В представительстве президента в Крыму обещают за год разработать стратегию деоккупации полуострова

Четверг, 20 февраля 2020, 15:10
В представительстве президента в Крыму обещают за год разработать стратегию деоккупации полуострова

В ближайшие полгода-год рабочая группа с участием основных заинтересованных сторон работать над созданием стратегии деоккупации Крыму

Источник: заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Действительно, стоит сказать, что да, стратегии, о которой мы неоднократно говорили, до сих пор нет. И те действия, которые были последние шесть лет и сейчас, очень часто все-таки до сих пор не согласованными.

В ближайшие полгода, может быть, год мы будем заниматься на базе одного из государственных органов власти, скорее всего, это будет при Совете национальной безопасности и обороны Украины. (Будет создана, - ред.) рабочая группа для того, чтобы выработать такую ​​стратегию, куда будут привлечены, конечно, основные стейкхолдеры (заинтересованные стороны, – ред.)".

Украинская правда

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Темы: Крымоккупация
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