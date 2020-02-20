На журналістів Bihus.Info, які розслідують статки керівництва Нацполу, завели справу

Журналісти Bihus.Info помітили, як першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля вранці з-під будинку забирає водій на дорогому позашляховику. Того ж щодо них відкрили кримінальне провадження і допитують редакцію.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Кримінальне провадження проти журналістів порушено не районним відділком, а одразу Головним слідчим управлінням Нацполу за статтями "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" та "Порушення недоторканності приватного життя".

За повідомленням Bihus.Info поліція порушила провадження через те, що 13-го лютого, під час виконання редакційного завдання, перебуваючи у публічному місці, журналісти зафіксували як перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль сідає у автомобіль Toyota Land Cruiser 200, якого немає в його декларації.

При цьому, як стверджує Bihus.Info, через декілька хвилин після від’їзду, Коваль, повернувся до журналістів. Попри те, що журналістка представилася, показала посвідчення і пояснила, що виконує редакційне завдання, поліцейський самочинно відкрив авто журналістів, взяв відеокамеру, що була в машині і вимагав документи у водія.

При цьому сам Коваль всупереч закону про поліцію навіть не представився, хоча пояснював свої самовільні дії тим, що є "працівником поліції" і переживає за своє життя.

Bihus.Info наголошує, що в цей момент Коваль вже достеменно знав, що говорить з журналісткою програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Допит журналістки Марії Землянської відбувся вже на третій робочий день після події і тривав понад 3 години.

Хоча Землянську допитували у якості свідка, частина питань не стосувались безпосередньо ранкового "інциденту". Слідчі цікавились різними внутрішньоредакційними процесами, зокрема, вибором теми, джерелами інформації, методами обробки інформації та місцями зберігання відзнятого відео, відносинами всередині редакції.

Також викликали на допит адміністратора проєкту та головного редактора програми.

Bihus.Info зазначає, що сам факт написання заяви, навіть у ситуації повністю законних дій журналістів, це право Коваля.

Однак порушення кримінального провадження через законну зйомку в публічному місці Головним слідчим управлінням, а особливо – характер і кількість питань на допитах, які не стосуються цієї зйомки, Bihus.info вважає втручанням у діяльність редакції та тиском на журналістку, яка проводить свою професійну діяльність.

Дії першого заступника голови Нацполіції Коваля після того, як журналістка представилась, редакція вважає самоуправством

Bihus.Info звернулося з відповідною заявою до Державного бюро розслідувань.

За словами Коваля, авто, на якому його помітили журналісти, є службовим. Наразі журналісти перевіряють цю інформацію.

Водночас вони з’ясували, що на батька замголови Нацполу Олександра Коваля оформлені 23 земельні ділянки. Окрім того, 12 соток землі під Києвом та квартира у 130 квадратних метрів записані на матір правоохоронця.

Загальну вартість нерухомості батьків Євгена Коваля можна оцінити у понад 1 мільйон доларів і поки що журналістам не вдалося отримати підтверджень наявності у них відповідних доходів для подібних придбань.

Генерал поліції третього рангу Коваль на посаду першого заступника голови Національної поліції – керівника кримінальної поліції призначений у вересні 2019 року. Раніше він обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.