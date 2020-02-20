На журналистов Bihus.Info, которые расследуют доходы руководства Нацпола, завели дело

Журналисты Bihus.Info заметили, как первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля утром из-под дома забирает водитель на дорогом внедорожнике. В тот же день в их отношении открыли уголовное производство и допрашивают редакцию.

Источник: Bihus.Info

Детали: Уголовное производство против журналистов возбуждено не районным отделением, а сразу Главным следственным управлением Нацпола по статьям "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

По сообщению Bihus.Info полиция возбудила производство из-за того, что 13-го февраля, во время выполнения редакционного задания, находясь в общественном месте, журналисты зафиксировали как первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль садится в автомобиль Toyota Land Cruiser 200, которого нет в его декларации.

При этом, как утверждает Bihus.Info, через несколько минут после отъезда, Коваль, вернулся к журналистам. Несмотря на то, что журналистка представилась, показала удостоверение и объяснила, что выполняет редакционное задание, полицейский самовольно открыл авто журналистов, взял видеокамеру, которая была в машине и требовал документы у водителя.

При этом сам Коваль вопреки закону о полиции даже не представился, хотя объяснял свои самовольные действия тем, что является "работником полиции" и переживает за свою жизнь.

Bihus.Info подчеркивает, что в этот момент Коваль уже точно знал, что говорит с журналисткой программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Допрос журналистки Марии Землянский состоялся уже на третий рабочий день после события и продолжался более 3 часов.

Хотя Землянскую допрашивали в качестве свидетеля, часть вопросов не касались непосредственно утреннего "инцидента". Следователи интересовались различными внутриредакционными процессами, в частности, выбором темы, источниками информации, методами обработки информации и местам хранения отснятого видео, отношениями внутри редакции.

Также вызвали на допрос администратора проекта и главного редактора программы.

Bihus.Info отмечает, что сам факт написания заявления, даже в ситуации полностью законных действий журналистов, это право Коваля.

Однако возбуждение уголовного производства из-за законной съемки в публичном месте Главным следственным управлением, а особенно – характер и количество вопросов на допросах, которые не касаются этой съемки, Bihus.info считает вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистку, которая проводит свою профессиональную деятельность.

Действия первого заместителя главы Нацполиции Коваля после того, как журналистка представилась, редакция считает самоуправством

Bihus.Info обратилось с соответствующим заявлением к Государственному бюро расследований.

По словам Коваля, авто, на котором его заметили журналисты, является служебным. Сейчас журналисты проверяют эту информацию.

В то же время они выяснили, что на отца замглавы Нацпола Александра Коваля оформлены 23 земельных участка. Кроме того, 12 соток земли под Киевом и квартира в 130 квадратных метров записаны на мать полицейского.

Общую стоимость недвижимости родителей Евгения Коваля можно оценить в более 1 млн долларов и пока журналистам не удалось получить подтверждений наличия у них соответствующих доходов для подобных приобретений.

Генерал полиции третьего ранга Коваль на должность первого заместителя главы Национальной полиции - руководителя криминальной полиции назначен в сентябре 2019 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.