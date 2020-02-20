Прокуратура оголосила підозру заступнику Поклонської, який переслідував Чийгоза

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Четвер, 20 лютого 2020, 18:33

Прокуратура автономної республіки Крим повідомила про підозру двом прокурорам незаконно створеної окупаційної прокуратури Криму.

Джерело: прокуратура АР Крим, поінформований співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають імена підозрюваних, але за даними УП, йдеться про заступника так званого "прокурора Республіки Крим" Поклонської Сергія Булгакова та прокурора Олександра Домбровського.

Булгакову повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Він погодив та скерував до суду "обвинувальний акт" стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за нібито організацію масових заворушень біля будівлі парламенту АР Крим.

В свою чергу, "прокурор відділу прокуратури Республіки Крим" Домбровський підтримував "обвинувачення" на перших судових засіданнях з розгляду обвинувального акту щодо Чийгоза. 

Внаслідок цього, останнього незаконно засудили до 8 років позбавлення волі.

Домбровському повідомлено підозру в держзраді.

Дослівно прокуратура: "На даний момент, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування".

Нагадаємо: У 2015 році на анексованому півострові окупанти почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинуватили в участі у масових заворушеннях.

Знати більше: "Справа 26 лютого". Рідні про політв'язнів Кремля

Українська правда
Теми: Крим прокуратура


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