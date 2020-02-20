Прокуратура объявила подозрение заму Поклонской, который преследовал Чийгоза

Прокуратура автономной республики Крым сообщила о подозрении двум прокурорам незаконно созданной оккупационной прокуратуры Крыма.

Источник: прокуратура АР Крым, информированный источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имена подозреваемых, но по данным УП, речь идет о заместителе так называемого "прокурора Республики Крым" Поклонской Сергее Булгакове и прокуроре Александре Домбровском.

Булгакову сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Он согласовал и направил в суд "обвинительный акт" в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтаме Чийгоза за якобы организацию массовых беспорядков у здания парламента АР Крым.

В свою очередь, "прокурор отдела прокуратуры Республики Крым" Домбровский поддерживал "обвинение" на первых судебных заседаниях по рассмотрению обвинительного акта относительно Чийгоза.

Вследствие этого, последнего незаконно приговорили к 8 годам лишения свободы.

Домбровскому сообщено подозрение в госизмене.

Дословно прокуратура: "На данный момент, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения".

Напомним: В 2015 году на аннексированном полуострове оккупанты начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвинили в участии в массовых беспорядках.

Знать больше: "Дело 26 февраля". Родные о политзаключенных Кремля