Представник ЄС засудив мілітаризацію Криму на Генасамблеї ООН

Намагання Росії мілітаризувати незаконно окупований Крим негативно впливають на безпекову ситуацію, а також на довкілля в регіоні, заявив на засіданні Генасамблеї ООН заступник постійного представника ЄС в ООН Сільвіо Гонзато.

Джерело: "Укрінформ" з засідання ГА ОНН, де 20 лютого розглядали питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"

Пряма мова Гонзато: "Російська мілітаризація кримського півострова надалі справляє негативний вплив на безпекову ситуацію у чорноморському регіоні та поза ним.

Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний прохід Азовським морем і до нього відповідно до міжнародного права.

Ми очікуємо, що Росія зробить кроки для покращення екологічної ситуації в Криму, яка суттєво погіршилася".

Деталі: Представник Євросоюзу також закликав Кремль негайно звільнити українських рибалок та повернути човен, затриманий в Азовському морі 15 лютого.