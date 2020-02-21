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Представник ЄС засудив мілітаризацію Криму на Генасамблеї ООН

П'ятниця, 21 лютого 2020, 07:29
Представник ЄС засудив мілітаризацію Криму на Генасамблеї ООН

Намагання Росії мілітаризувати незаконно окупований Крим негативно впливають на безпекову ситуацію, а також на довкілля в регіоні, заявив на засіданні Генасамблеї ООН заступник постійного представника ЄС в ООН Сільвіо Гонзато.

Джерело: "Укрінформ" з засідання ГА ОНН, де 20 лютого розглядали питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"

Пряма мова Гонзато: "Російська мілітаризація кримського півострова надалі справляє негативний вплив на безпекову ситуацію у чорноморському регіоні та поза ним.

Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний прохід Азовським морем і до нього відповідно до міжнародного права.

Ми очікуємо, що Росія зробить кроки для покращення екологічної ситуації в Криму, яка суттєво погіршилася".

Деталі: Представник Євросоюзу також закликав Кремль негайно звільнити українських рибалок та повернути човен, затриманий в Азовському морі 15 лютого. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосіяАзовське мореООН
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