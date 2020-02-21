Представитель ЕС осудил милитаризацию Крыма на Генассамблее ООН
Попытки России милитаризировать незаконно оккупированній Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также на окружающую среду в регионе, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато.
Источник: "Укринформ" с заседание ГА ОНН, где 20 февраля рассматривался вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"
Прямая речь Гонзато: "Российская милитаризация крымского полуострова и дальше оказывает негативное влияние на ситуацию безопасности в черноморском регионе и за его пределами.
Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему в соответствии с международным правом.
Мы ожидаем, что Россия предпримет шаги для улучшения экологической ситуации в Крыму, которая существенно ухудшилась".
Детали: Представитель Евросоюза также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.