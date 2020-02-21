Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель ЕС осудил милитаризацию Крыма на Генассамблее ООН

Пятница, 21 февраля 2020, 07:29
Представитель ЕС осудил милитаризацию Крыма на Генассамблее ООН

Попытки России милитаризировать незаконно оккупированній Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также на окружающую среду в регионе, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато.

Источник: "Укринформ" с заседание ГА ОНН, где 20 февраля рассматривался вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"

Прямая речь Гонзато: "Российская милитаризация крымского полуострова и дальше оказывает негативное влияние на ситуацию безопасности в черноморском регионе и за его пределами.

Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему в соответствии с международным правом.

Мы ожидаем, что Россия предпримет шаги для улучшения экологической ситуации в Крыму, которая существенно ухудшилась".

Детали: Представитель Евросоюза также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

Темы: КрыманнексияРосcияАзовское мореООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Крым
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: