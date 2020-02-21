Представитель ЕС осудил милитаризацию Крыма на Генассамблее ООН

680 просмотров
Пятница, 21 февраля 2020, 08:29

Попытки России милитаризировать незаконно оккупированній Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также на окружающую среду в регионе, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато.

Источник: "Укринформ" с заседание ГА ОНН, где 20 февраля рассматривался вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"

Прямая речь Гонзато: "Российская милитаризация крымского полуострова и дальше оказывает негативное влияние на ситуацию безопасности в черноморском регионе и за его пределами.

Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему в соответствии с международным правом.

Мы ожидаем, что Россия предпримет шаги для улучшения экологической ситуации в Крыму, которая существенно ухудшилась".

Детали: Представитель Евросоюза также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

Темы: Крым аннексия Росcия Азовское море ООН


powered by lun.ua
Материалы по теме
Прокуратура объявила подозрение заму Поклонской, который преследовал Чийгоза 20 февраля 2020, 18:33
В представительстве президента в Крыму обещают за год разработать стратегию деоккупации полуострова 20 февраля 2020, 16:10
Польские журналисты высказались в поддержку телеканала ATR 20 февраля 2020, 03:40
Все новости
Главные новости
Зеленский – украинке, оставшейся в Ухане: Мы найдем способ Вас вернуть
Столкновения в Новых Санжарах: полиция задержала 24 человека
Скалецкая решила пожить в обсервации с эвакуированными из Китая украинцами
Битые окна и баррикады с огнем: на Полтавщине оттеснили протест и завезли людей с Уханя
Все новости
ТаблоID

"Баффи истребительница вампиров": как выглядят актеры сериала сейчас

мимими

Щенок, который не ходит, подружился с голубем, который не летает

здоровье

Употребление чеснока не убережет от коронавируса. ВОЗ опровергает мифы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!