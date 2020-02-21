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Верховний суд підтвердив вирок донеччанці за "референдум" про "ДНР"

П'ятниця, 21 лютого 2020, 08:05
Верховний суд підтвердив вирок донеччанці за референдум про ДНР

Верховний Суд визнав справедливим позбавлення волі на 5 років для донеччанки, яка в 2014 році брала участь у проведенні незаконного "референдуму" щодо утворення "Донецької народної республіки", яку Україна не визнає.  

Джерело: Офіс генпрокурора, який не називає імені засудженої жінки та не вказує місце її перебування

Деталі: За даними слідства, донеччанка, яка входила до лав ініціативної групи так званої "ДНР", організувала роботу дільничної виборчої комісії і керувала її діяльністю щодо проведення незаконного референдуму про виведення з-під юрисдикції України адміністративно-територіальних одиниць Донецької області.

Дослівно Офіс генпрокурора: "Верховний Суд визнав справедливим вирок стосовно особи за посягання на територіальну цілісність нашої держави.

Таким чином, суд погодився з доводами Офісу генерального прокурора і підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, якими вказаній особі призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі".

Теми: ДНРреферендумДонбассудОфіс генпрокурора
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