Верховный суд подтвердил приговор донеччанке за "референдум" о "ДНР"

Верховный Суд признал справедливым лишение свободы на 5 лет для донеччанки, которая в 2014 году участвовала в проведении незаконного "референдума" о создании "Донецкой народной республики", которую Украина не признает.

Источник: Офис генпрокурора, который не называет имени осужденной женщины и не указывает место ее пребывания

Детали: По данным следствия, жительница Донецка, которая входила в ряды инициативной группы так называемой "ДНР", организовала работу участковой избирательной комиссии и руководила ее деятельностью по проведению незаконного референдума о выводе из-под юрисдикции Украины административно-территориальных единиц Донецкой области.

Дословно Офис генпрокурора: "Верховный Суд признал справедливым приговор в отношении лица за посягательство на территориальную целостность нашего государства.

Таким образом, суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и подтвердил решения судов предыдущих инстанций, которыми указанному лицу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы".