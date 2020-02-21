Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Діяльність уряду і Гончарука підтримує лише 6% українців

П'ятниця, 21 лютого 2020, 09:57
Діяльність уряду і Гончарука підтримує лише 6% українців

Дві третини українців не довіряють ні чиновникам, ні судам, ні прокуратурі, ні НАЗК, ні Кабінету міністрів. Натомість довіру у громадян викликають збройні сили, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці.

Джерело: результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого

Дослівно: "Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) (77%), судовій системі загалом (76%), місцевим судам (71%), Прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (65%), уряду (64,5%), Верховному Суду (64%), Антикорупційному суду (64%), Конституційному Суду України (60,5%)".

Деталі: Серед виконавчих та правоохоронних органів влади 69% опитаних довіряють Збройним силам, 65% – Державній службі з надзвичайних ситуацій і по 60% – Держприкордонслужбі та Нацгвардії.

Разом з тим лише 6% громадян повністю підтримують діяльність Кабміну, 34% опитаних підтримують окремі заходи уряду, не підтримують те, що робить Кабмін, – 51%.

 

Діяльність прем’єр-міністра Олексія Гончарука повністю підтримують лише 6%, підтримують окремі заходи – 29,5%, не підтримують – 52%.

 

Довіряють уряду 28% респондентів, не довіряють –  64,5%. Гончаруку висловлюють довіру 25% опитаних, не довіряють – 63%.

 

Соціологи відзначають, що рівень довіри до уряду істотно знизився протягом останніх місяців.

Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів і не довіряли лише 22%.

Серед представників електорату партії "Слуга народу" довіряють уряду 65%, не довіряють – 27%, серед представників електорату партії "Опозиційна платформа – За життя" –  відповідно 11% і 88%, партії "Європейська солідарність" – відповідно 8% і 89%, ВО "Батьківщина" – відповідно 18,5% і 75%.

Опитування проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: опитуваннясоціологіяКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
опитування
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: