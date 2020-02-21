Діяльність уряду і Гончарука підтримує лише 6% українців

Дві третини українців не довіряють ні чиновникам, ні судам, ні прокуратурі, ні НАЗК, ні Кабінету міністрів. Натомість довіру у громадян викликають збройні сили, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці.

Джерело: результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого

Дослівно: "Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) (77%), судовій системі загалом (76%), місцевим судам (71%), Прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (65%), уряду (64,5%), Верховному Суду (64%), Антикорупційному суду (64%), Конституційному Суду України (60,5%)".

Деталі: Серед виконавчих та правоохоронних органів влади 69% опитаних довіряють Збройним силам, 65% – Державній службі з надзвичайних ситуацій і по 60% – Держприкордонслужбі та Нацгвардії.

Разом з тим лише 6% громадян повністю підтримують діяльність Кабміну, 34% опитаних підтримують окремі заходи уряду, не підтримують те, що робить Кабмін, – 51%.

Діяльність прем’єр-міністра Олексія Гончарука повністю підтримують лише 6%, підтримують окремі заходи – 29,5%, не підтримують – 52%.

Довіряють уряду 28% респондентів, не довіряють – 64,5%. Гончаруку висловлюють довіру 25% опитаних, не довіряють – 63%.

Соціологи відзначають, що рівень довіри до уряду істотно знизився протягом останніх місяців.

Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів і не довіряли лише 22%.

Серед представників електорату партії "Слуга народу" довіряють уряду 65%, не довіряють – 27%, серед представників електорату партії "Опозиційна платформа – За життя" – відповідно 11% і 88%, партії "Європейська солідарність" – відповідно 8% і 89%, ВО "Батьківщина" – відповідно 18,5% і 75%.

Опитування проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.