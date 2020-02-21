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Деятельность правительства и Гончарука поддерживает только 6% украинцев

Пятница, 21 февраля 2020, 09:57
Деятельность правительства и Гончарука поддерживает только 6% украинцев

Две трети украинцев не доверяют ни чиновникам, ни судам, ни прокуратуре, ни НАПК, ни Кабинету министров. Зато доверие граждан вызывают вооруженные силы, спасатели, пограничники и нацгвардейци.

Источник: результаты социологического исследования Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля

Дословно: "Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), Прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционном бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%)".

Детали: Среди исполнительных и правоохранительных органов власти 69% опрошенных доверяют Вооруженным силам, 65% – Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и по 60% – Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Вместе с тем только 6% граждан полностью поддерживают деятельность Кабмина, 34% опрошенных поддерживают отдельные действия правительства, не поддерживают то, что делает Кабмин, – 51%.

 

Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают лишь 6%, поддерживают отдельные действия – 29,5%, не поддерживают – 52%.

 

Доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют – 64,5%. Гончаруку выражают доверие 25% опрошенных, не доверяют – 63%.

 

Социологи отмечают, что уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы.

Самых высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов и не доверяли только 22%.

Среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют – 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" – соответственно 8% и 89%, ВО "Батькивщина" – соответственно 18,5% и 75%.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

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Темы: опроссоциологияКабинет министров
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