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В Україну йде дощ, сніг і сильний вітер

П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:28
В Україну йде дощ, сніг і сильний вітер

У суботу в Україні очікується похмура погода, у неділю – дощ, мокрий сніг і сильний вітер.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Дослівно: "У суботу в Україні – без істотних опадів, максимум якась десь мряка. У неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, подекуди мокрий сніг та поривчастий, вже до штормових поривів, вітер".

Деталі: Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла – 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5+9 градусів, на Сході –  +1+4 градуси.

У Києві в суботу буде переважно сухо, у неділю атмосферний фронт зумовить дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько 0, у денні години +5 градусів.

24 лютого в Україну переміститься активний циклон, який принесе сильні опади і сильний штормовий вітер.

У Києві в понеділок, як і в більшості областей України, погода ускладниться.

Синоптик закликає жителів бути уважними, обережними та підтримувати тих, "хто послизнувся чи кого пригнуло вітром".

Українська правда

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Теми: погода
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