В Украину идет дождь, снег и сильный ветер

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Пятница, 21 февраля 2020, 11:28

В субботу в Украине ожидается переменная облачность, в воскресенье – дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "В субботу в Украине – без осадков, максимум какая-то где-то изморось. В воскресенье атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь, местами мокрый снег и порывистый, до штормовых порывов, ветер".

Детали: Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 3 тепла – 4 мороза, а в течение дня ожидается +3+7 градусов, на юге и западе местами +5+9 градусов, на Востоке – +1+4 градуса.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье атмосферный фронт обусловит дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около 0, в дневные часы +5 градусов.

24 февраля в Украину переместится циклон, который принесет сильные осадки и сильный штормовой ветер.

В Киеве в понедельник, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится.

Синоптик призывает жителей быть внимательными, осторожными и поддерживать тех, "кто поскользнулся или кого прыгнуло ветром".

Темы: погода


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