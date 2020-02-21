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В Україну не пустили трьох пропагандистів із Росії

П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:44
В Україну не пустили трьох пропагандистів із Росії

Прикордонники не пустили в Україну трьох російських пропагандистів.

Джерело: Державна прикордонна служба України, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Росіяни прилетіли з Мінська. За даними ДПСУ, вони планували читати тренінги та лекцій, як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах.

Прикордонники не називають прізвища, однак за даними УП, йдеться про: фахівця в питаннях інформаційної та кібервійни Дмитра Сидоріна (співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу).

Дослівно ДПСУ: "Читав лекції в окупованому Криму в так званому в молодіжно-патріотичному таборі "Донузлав-2015". Тоді організатори – всеросійська організація "Боевое братство",  високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю  "Участник шествия "Бессмертный полк".

Деталі: Крім того, рейсом з Мінська читати лекції про просування контенту у соціальних мережах прилетів "СММ-тренер" Андрій Фрольченков, який теж незаконно відвідував окупований Крим.

Окрім двох чоловіків-пропагандистів у Жулянах завернули і редакторку служби контенту забороненого в Україні інтернет-ресурсу – найбільшого російського пошукача "Яндекс" Катерину Дементьєву.

В Україну вони їхали на запрошення "Школи підприємництва та комунікацій", яка організовує "курс журналістики та PR".

Росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд в Україну на 3 роки.

Водночас засновник "Вільної школи журналістики" Дмитро Раімов у своєму Facebook повідомив, що лектори, яких не пустили  Україну, прочитають лекції онлайн.

Українська правда

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Теми: пропагандаРосіяЗМІ
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